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Напоминает первый мотоцикл: Harley-Davidson представил электрический велосипед

Напоминает первый мотоцикл: Harley-Davidson представил электрический велосипед
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Популярный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson анонсировал выход нового "жителя" их компании - электрического велосипеда, производством которого занимается подразделение Serial 1 Cycle, которое уже является отдельным брендом.

"Первенца" назвали Harley-Davidson Serial 1.

Производитель презентовал тизер новинки, исходя из которого, можно понять, велосипед получит ретро-дизайн, дисковые тормоза, кожаную сидушку и переднюю фару, которая сделана в виде логотипа компании.

Стоит отметить, что дизайн велосипеда напоминает первый мотоцикл компании - Harley-Davidson Model 1, который "появился на свет" в 1903.

Все остальные подробности о электровелосипеде, включая ценник, компания объявит 16 ноября.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что компания Harley-Davidson решила выпускать особых электробайков для детей.

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Все по теме:

Велосипед, Harley-Davidson, Электрический велосипед.

Автор:

Телеграф
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