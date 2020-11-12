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В стиле киберпанк: BMW представила электроскутер будущего (Фото)

В стиле киберпанк: BMW представила электроскутер будущего (Фото)
Обновлено 21:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Компания BMW показала концепт футуристического электроскутера Motorrad Definition CE 04. Пока это только дизайнерский проект, но исходя из заявления "переопределить сегмент скутеров", не исключено появление товарной версии.

Внешность Motorrad Definition CE кардинально отличается от традиционных скутеров, какими мы их привыкли видеть. В версии BMW это удлиненный низкий кузов с сильно наклоненной на водителя передней частью. В анфас Motorrad Definition CE выглядит, как пришелец из фантастических блокбастеров.

Батарея лежит в нижней части кузова. Под сиденьем - отсек для шлема. При этом задняя часть скутера только частично прикрыта боковыми панелями: дизайнеры намеренно выставили напоказ механику скутера.

В компании Motorrad Definition CE позиционируют как практичное решение для ежедневных поездок на работу или по другим делам в пределах города, а не для горных прогулок в хорошую погоду.

В качестве основы концепта использовали электрический мотороллер C Evolution, выпущенный в 2014 году. После нескольких модернизаций он способен преодолевать на одном заряде аккумулятора до 160 км и развивать максимальную скорость почти 130 км/ч. Вышел C Evolution в ограничением количества, что и неудивительно, учитывая ценник почти в 14 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легендарная компания Harley-Davidson представила свой первый электровелосипед.

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Все по теме:

BMW, Авто, Электроскутеры, Motorrad Definition CE 04.

Автор:

Телеграф
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