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"Халатность. Бред. Зашквар". Исследование о безопасности езды на летних шинах в мороз разгневало автогонщика

"Халатность. Бред. Зашквар". Исследование о безопасности езды на летних шинах в мороз разгневало автогонщика
03:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В издании "За рулем" сравнили показатели торможения зимней и летней "резины". Согласно их данным, оказалось, что летние шины якобы превосходят зимние при температуре в 0°С. 

Соответствующим постом издание поделилось в Фейсбук. 

Однако украинский гонщик Алексей Мочанов объяснил почему это не соответствует действительности.

"Безответственность. Глупость. Преступная халатность. Бред. Зашквар", - написал он, комментируя выводы журналистов издания. 

Он допустил, что авто на летних шинах сможет остановиться нормально, но уточнил, что не любая машина и не на любой "резине"

"Автомобильная езда - это череда неожиданностей и постоянно меняющихся условий. Асфальт неоднороден на протяжении одной и той же проезжей части, улицы, у светофоров всегда более скользкая и опасная зона, особенно с утра, когда могли пройти незаметно утренние снежинки, их вкатали в дорогу шинами на торможении и оно всё вмерзло и подмерзло. Или на дорогу кто-то что-то пролил-просыпал. Воду, масло, песок, цемент, немного, но изменив сцепные свойства покрытия в данной конкретной точке и зоне торможения, где нужно не задавить человека или не врезаться в детскую коляску", - написал Мочанов.

Он напомнил, что водителю надо реагировать на любые изменения ситуации на дороге, и неправильное решение о начале торможения может привести к серьезным последствиям.

"Летняя шина не умеет быть шиной зимой, даже если в одном из тысячи параметров и тестов у неё что-то однажды получается! И всесезонка мало где выход и решение", - подытожил он. 

Напомним, в Киеве водитель сбил шестерых человек на остановке. Вследствие ДТП два человека погибли. 

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Все по теме:

Автомобиль, Шины, Зимние шины, Алексей Мочанов, Летние шины.

Автор:

Телеграф
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