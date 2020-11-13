Стало известно о новой жертве смертельного ДТП на Окружной в Киеве

Вследствие наезда автомобиля Uber на остановку и пешеходов на Окружной в Киеве, который произошел утром 13 ноября, погибло два человека, а еще четверо пострадали.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Напомним, что ранее было известно об одной жертве ДТП и нескольких пострадавших. По уточненной информации, в результате ДТП погиб ещё один человек. Один их пострадавших умер в карете "скорой" по пути в больницу.

Как говорится в сообщении, признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя нет. Похоже, водитель просто уснул за рулем от усталости.

"Драйвер показал ноль. Учитывая режим работы многих водителей Uber, возможно уснул".

Напомним, утром в пятницу 13 ноября, на Окружной напротив Электронмаша, водитель Hyundai на скорости влетел в киоск и сбил людей.