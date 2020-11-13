Появилось видео момента наезда Uber на пешеходов на Окружной в Киеве

Водитель такси Uber, 13 ноября вылетел на тротуар и врезался в киоск, в результате чего погиб один человек, еще трое человек травмированы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

ДТП произошло утром в пятницу, на Окружной напротив Электронмаша. Водитель Hyundai на скорости влетел в киоск и сбил людей.

По предварительным данным, водитель заснул за рулем.

На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь.

Напомним, вчера 12 ноября, на улице Драгоманова в районе Позняки, произошло ДТП: спорткар влетел в две машины.