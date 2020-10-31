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Суд вынес решение по виновнику смертельного ДТП на Крещатике

Суд вынес решение по виновнику смертельного ДТП на Крещатике
16:08 Сегодня Телеграф

Водителя, который вчера сбил насмерть двух человек, и еще четырех отправил в больницу, Шевченковский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Суд назначил виновнику ДТП на Майдане Юрию Назаренко 60 суток круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

К зданию суда подозреваемого доставили на скорой, а после заседания его должны повезти в кардиохирургическое отделение, где он продолжает лечение. Адвокат заявил, что дома его не смогут лечить без аппаратов, поэтому будет согласовывать этот вопрос.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Напомним, 30 октября около 16.00 в центре Киева водитель на Land Rover въехал в толпу пешеходов, в итоге два человека погибли и четверо получили травмы, в том числе — мать с пяти летним ребенком. За рулем был 66-летний Юрий Назаренко. Ему недавно провели стентирование сосудов сердца, и это стало причиной аварии — водитель на время потерял сознание. Экспресс-тест на алкоголь показал 0,0 промилле.

В результате наезда на пешеходов погибли два человека. Одна из них 69-летняя женщина, которая продавала сувениры на тротуаре. Второй жертвой стала 30-летняя прохожая. Обе от полученных травм скончались на месте.

Согласно обнародованным данным, ее виновным стал экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (2009-2012) и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (2012-2014), Юрий Назаренко. В октябре 2014 года он ушел из Нацкомифинуслуг на пенсию, не дожидаясь вступления в силу закона о люстрации.

Смертельной трагедии на Крещатике можно было избежать, зная некоторые хитрости вождения.

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Киев, ДТП, Крещатик, Юрий Назаренко.

Автор:

Телеграф
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