Смертельного ДТП на Крещатике можно было избежать: известный автогонщик дал совет водителям

Утром пятницы, 30 октября, на Майдане Независимости водитель Land Rover осуществил смертельное ДТП. В результате аварии погибли двое человек, еще четверо оказались в больнице.

Как оказалось, этой трагедии можно было избежать, зная некоторые хитрости вождения.

Об этом рассказал известный автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

Что делать в такой ситуации: Нужно переключиться на нейтральную скорость. С Drive в N. Просто перевести рычаг переключения коробки передач в нейтраль. Не выжимая сцепления на механике, не сбрасывая газ на автомате.

Он отметил, что такой "маневр" можно провернуть абсолютно на любой машине, однако этому нужно практиковаться.

Он также рассказал об еще одном вероятном сценарии. Можно также попытаться найти ключ зажигания, однако этот вариант является трудновыполнимым на практике.