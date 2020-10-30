Смертельное ДТП на Крещатике: водитель говорит, что потерял сознание

Водитель Land Rover, который 30 октября на Майдане Независимости сбил насмерть двух человек и отправил в больницу еще четверых утверждает, что потерял сознание.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко у себя в Facebook.

"Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем. Гражданин Юрий Н. задержан полицией", - написал он, отметив, что тест драгером не показал наличия алкоголя в крови, однако окончательные результаты будут установлены после анализов крови и мочи.

"Следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек", - отметил Геращенко.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло в Киеве на Майдане Независимости.

Автомобиль въехал в толпу людей, а затем, продолжив движение, протаранил минимум четыре автомобиля, которые ожидали зеленый свет на перекрестке.