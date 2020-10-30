Масштабная авария сковала центр Киева пробками: есть данные о погибших (фото)

В пятницу 30 октября в Киеве на Крещатике, на Майдане независимости произошло масштабное смертельное ДТП: столкнулись не менее пяти машин, пострадали люди.

Об этом сообщили в Телеграм канале ДТП Киев.

По предварительной информации, двое человек к сожалению погибли, мать с ребенком в тяжелом состоянии.

Причиной аварии стал нетрезвый водитель, который на большой скорости протаранил затор перед светофором.

Пользователи Телеграм также поделились фото с места происшествия:

Улица Крещатик в направлении Европейской площиди перекрыта.

На фото Google maps можно увидеть состояние пробок в Киеве на данный момент.

В Телеграм канале Киев Сейчас поделились видео с места инцидента (внимание кадры +18):

На данный момент на месте работает полиция и бригада медиков.

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Подробности о причинах аварии и количестве пострадавших уточняются специалистами.

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