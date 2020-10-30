Появилось видео момента аварии с Porsche на Минской в Киеве

В ночь на 30 октября недалеко от станции метро Минская в Киеве произошло ДТП: пьяный водитель Порше въехал в столб и забор. К счастью, обошлось без жертв.

Столичные патрульные показали видео момента аварии.

На записи видно, как автомобиль Порше сошел с проезжей части, а затем совершил наезд на ограждение, травмировав пешехода на тротуаре.

Пострадавшего госпитализировали медики.

Смотрите, как произошла авария:

Со слов свидетелей инцидента, за рулем был нетрезвый мужчина, но уже через несколько минут после аварии пришла трезвая девушка и заявила, что за рулем была она.

Видео с места ДТП:

"Никто же особо проверять не будет, кто действительно сидел за рулем в момент вылета с дороги. Девушка, кстати, была не против", - отметили в Телеграм канале ДТП Киев.

Фото с места событий:

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