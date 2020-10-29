Пьяный водитель сбил подростков на переходе в Кривом Роге: момент жуткой аварии попал на видео

В четверг, 29 октября в Кривом Роге произошло ДТП. Водитель Nissan на полной скорости сбил двух подростоков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Фейсбук.

По предварительным данным, ребят с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

"Один из них - сын нашей патрульной", - говорит Белошицкий.

У виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

Остальные подробности происшествия уточняются.

Полицейский также поделился видео самого инцидента (Внимание! Видео +18):

Стоит напомнить, что 29 октября, на трассе Киев-Чоп в 35-ти километрах от столицы произошло столкновение микроавтобуса и легкового авто, вследствие чего пострадало 12 человек.

Читайте также в материале "Телеграф": священнослужитель сел за руль подшофе и чуть не убил женщину с ребенком.