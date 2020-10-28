Пьяный священник врезался в припаркованную машину с женщиной и ребенком: фото аварии

Авария случилась вчера, 27 октября, в Покровском районе Кривого Рога. Отмечается, что Peugeot стоял у обочины. В нем находилась мать и ребенок, которому 4 года. Автомобилем Skoda управлял служитель церкви. Батюшка сел за руль подшофе и в какой-то момент потерял контроль над управлением транспортным средством. По словам свидетелей, так вышло, что он направил машину прямо в припаркованное авто.

Об этом сообщает канал "Останови Лося" в Facebook.

Удар был мощным, Skoda перевернулась на крышу. Травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой лба. По словам пострадавшей, она стала плохо видеть на левый глаз. Всю необходимую помощь и лечение горожанке предоставят в медучреждении.

К счастью, ребенок, который был в авто на момент ДТП, отделался испугом. Его отвезли домой.

Священник же рассказал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял алкоголь. Сам он не пострадал. Все детали происшествия будут выяснять правоохранители.