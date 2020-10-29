На трассе под Киевом разбился микроавтобус, много пострадавших (фото)

В четверг, 29 октября, на трассе Киев-Чоп в 35-ти километрах от столицы произошло столкновение микроавтобуса и легкового авто, вследствие чего пострадало 12 человек и образовались пробки.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, вблизи села Бузова столкнулись Kia Sorento и микроавтобус Renault Master. Водитель легкового автомобиля пытался перестроиться на другую полосу движения для осуществления разворота в направлении города Житомир. При этом он не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, что и привело к столкновению.

В аварии предварительно пострадало 12 человек, 10 из них "скорые" доставили в больницы, в тот время как еще 2 человека отказались от госпитализации.

В связи с аварией на участке трассы Киев-Чоп в направлении столицы возможно затруднение в движении. На месте работают регулировщики.

В полиции просят автолюбителей по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

Напомним, что накануне жуткая смертельная авария произошла на Выдубичах в Киеве, где автобус налетел на людей.