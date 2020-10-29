Стало известно, в каком состоянии водитель автобуса сбил людей на остановке в Киеве

Водитель маршрутного автобуса, который вчера на Выдубичах в Киеве снес людей у остановки, был трезв. Мужчина задержан до выяснения обстоятельств смертельной аварии.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщал "Телеграф", ДТП произошло 28 октября рядом со станцией метро Выдубичи. Под колесами автобуса, который выехал за пределы проезжей части, оказалось несколько человек. В полиции уточняют, что погибшему на месте мужчине 43 года, а женщинам, которых с места аварии увезла скорая - 41 год и 55 лет.

"63-летнего водителя автобуса следователи задержали. Патрульные полицейские провели тестирование правонарушителя на драгере. Результат показал отсутствие у водителя признаков алкогольного опьянения", - констатируют в полиции.

Решается вопрос о сообщении водителю подозрения в нарушении ПДД, что привело к тяжким последствиям, - мера пресечения по статье предусматривает 3-8 лет лишения свободы.

Телеграмм-канал dtp.kiev.ua приводит слова представителя перевозчика о том, что перед аварией "двигатель автобуса неожиданно набрал обороты, из-за чего транспортное средство стало неуправляемым".

Также по их данным на месте было больше пострадавших.

Окончательные причины смертельного ДТП установит следствие. Ранее высказывалась версия о том, что у автобуса не сработали тормоза.