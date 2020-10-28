Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве

В результате ДТП, которое случилось в среду 28 октября неподалеку от станции метро Выдубичи в Киеве, во время которого маршрутный автобус на полной скорости влетел в палатку с продуктами и сбил находившийся неподалеку столб, погиб человек, а двое получили травмы.
Об этом проинформировали в отделении нацполиции города Киев.
По предварительной информации, спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм.
Со слов правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что у водителя не сработали тормоза. Он пытался остановится но не вышло.
Очевидцы же говорят, что водитель устроил перегоны с другим водителем автобуса.
Такой информацией поделились в Телеграм канале Киева Оперативного и также выложили фото с места происшествия:
Очевидцы также делились кадрами с места инцидента:
По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело и идет расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре.
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