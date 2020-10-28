Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине
Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине
Режим ЧС в Украине продлили до конца года
Режим ЧС в Украине продлили до конца года
Ференцварош 0:2 Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Ференцварош 0:2 Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве

Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве
22:20 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате ДТП, которое случилось в среду 28 октября неподалеку от станции метро Выдубичи в Киеве, во время которого маршрутный автобус на полной скорости влетел в палатку с продуктами и сбил находившийся неподалеку столб, погиб человек, а двое получили травмы.

Об этом проинформировали в отделении нацполиции города Киев.

По предварительной информации, спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм.

Со слов правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что у водителя не сработали тормоза. Он пытался остановится но не вышло.

Очевидцы же говорят, что водитель устроил перегоны с другим водителем автобуса. 

Такой информацией поделились в Телеграм канале Киева Оперативного и также выложили фото с места происшествия:

Очевидцы также делились кадрами с места инцидента:

По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело и идет расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Читайте также в материале "Телеграф": 28 октября нетрезвый священник въехал в машину с женщиной и ребенком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, ДТП, Жертвы, Пострадавшие, Автобусы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 Блогер записал видео об опасности коронавируса за шесть часов до смерти: что он сказал
04 На Филиппинах петух убил полицейского
05 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве
Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве
&quot;На ровном месте&quot;: сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом
"На ровном месте": сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом
Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса
Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь