Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве

В результате ДТП, которое случилось в среду 28 октября неподалеку от станции метро Выдубичи в Киеве, во время которого маршрутный автобус на полной скорости влетел в палатку с продуктами и сбил находившийся неподалеку столб, погиб человек, а двое получили травмы.

Об этом проинформировали в отделении нацполиции города Киев.

По предварительной информации, спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм.

Со слов правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что у водителя не сработали тормоза. Он пытался остановится но не вышло.

Очевидцы же говорят, что водитель устроил перегоны с другим водителем автобуса.

Такой информацией поделились в Телеграм канале Киева Оперативного и также выложили фото с места происшествия:

Очевидцы также делились кадрами с места инцидента:

По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело и идет расследование, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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