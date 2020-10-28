В Киеве автобус на полном ходу снес остановку с людьми, есть жертвы (видео)

В среду вечером, 28 октября, неподалеку от станции метро Выдубичи в Киеве произошло ДТП: маршрутный автобус на полной скорости влетел в палатку с продуктами и сбил находившийся неподалеку столб.
Об этом сообщили в Телеграм канале Киева Оперативного.
Как выяснилось, под автобусом оказалась женщина, которую сразу же вытащили из под него.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Но также сообщалось о еще одном пострадавшем мужчине, сейчас информация о его состоянии устанавливается.
Смотрите видео с места происшествия:
Подробности инцидента пока уточняются.
Стоит напомнить, что 22 октября в Киеве загорелся автобус, который курсирует по маршруту на Троещину.
А на днях мужчина в состоянии наркотического опьянения в Одессе таранил машины патрульных и устроил ДТП с пожаром.