Гонки с тараном патрульных и пожаром в Одессе: стало известно о пострадавшем

Одесские полицейские задержали мужчину, который протаранил две машины и снес ограду 25 октября, - вследствие его буйства пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Одессы, 41-летний мужчина украл ключи от автомобиля Subaru у посетительницы развлекательного заведения, в котором отдыхал. Затем он причинил ряд ДТП, в ходе одного из которых был травмирован 42-летний житель города.

Во время попыток его остановить, он также протаранил автомобиль полицейских.

Остановить его удалось лишь когда он, влетев на территорию одного из учебных заведений на Фонтанской дороге, встретился с деревом.

На данный момент проводятся следственные действия с целью установить, был ли злоумышленник в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Действия злоумышленника полицейские квалифицировали сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - пишет пресс-служба полиции.

За все содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, до этого в Одессе случилось еще одно ДТП с участием полицейской машины.