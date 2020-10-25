Жесткая авария с патрульными вызвала пробки в Одессе (видео с места)

Утром 25 октября на улице Водопроводной в Одессе образовалась пробки. Автомобиль патрульной полиции угодил в ДТП.

Видео с места аварии на Водопроводной опубликовали в 07:18 в местном Telegram-канале.

На ролике видно, что автомобиль патрульных влетел в бок другой машины, - оба транспортных средства серьезно пострадали, и детали от них разбросаны вокруг по асфальту.

Отметим, что улица Водопроводная является важной транспортной артерией города. По ней с поселка Таирова и Аркадии едут в сторону центра, к вокзалу и рынку Привоз.

Она идет от Пантелеймоновской улицы и переходит в Люстдорфовское шоссе. Считается одной из границ исторической части Одессы.

Пробки на Водопроводной, 8:00:

Напомним, что во Львове на кольцевой столкнулись две легковушки. В результате ДТП 3 человека погибли и 1 человек травмирован.