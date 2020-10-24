Машины смяло от удара: в аварии на трассе Киев-Чоп погибли три человека (фото, видео)

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Суббота, 24.10.2020
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Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

Во Львове на кольцевой столкнулись столкнулись две легковушки. В результате ДТП 3 человека погибли и 1 человек травмирован.

Об этом  сообщили во Львовской обладминистрации.

"23 октября около 19:40, на автодороге "Киев-Чоп" (кольцевая дорога г. Львова, с. Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района) водитель автомобиля "Peugeot-307" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Renault Scenic", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Peugeot-307", пассажир автомобиля "Renault Scenic" погибли на месте ДТП.

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Водитель автомобиля "Renault Scenic" в тяжелом состоянии госпитализирован в Львовской БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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ДТП, Киев-Чоп, Аварии, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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