Машины смяло от удара: в аварии на трассе Киев-Чоп погибли три человека (фото, видео)

Во Львове на кольцевой столкнулись столкнулись две легковушки. В результате ДТП 3 человека погибли и 1 человек травмирован.

Об этом сообщили во Львовской обладминистрации.

"23 октября около 19:40, на автодороге "Киев-Чоп" (кольцевая дорога г. Львова, с. Пасеки-Зубрицкие Пустомытовского района) водитель автомобиля "Peugeot-307" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Renault Scenic", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Peugeot-307", пассажир автомобиля "Renault Scenic" погибли на месте ДТП.

Водитель автомобиля "Renault Scenic" в тяжелом состоянии госпитализирован в Львовской БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.