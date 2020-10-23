Садился за руль пьяным: открылись подробности о мужчине, устроившем смертельное ДТП в Харькове (видео)

19-летнего водителя Дмитрий Габышев за смертельное ДТП в Харькове суд оставил под арестом без права внесения залога.

Виновник ДТП, в котором погиб начальник пожарной части, подполковник ГСЧС Украины Дмитрий Азаренков с дочерью Анастасией, 19-летний Дмитрий Габышев при избрании меры пресечения признал свою вину.

Об это сообщает Telegram-канал "ВЕХА".

Дмитрий - сын ветерана полиции - управлял чужим автомобилем, без документов и в состоянии алкогольного опьянения. Это имело фатальные последствия, иномарка под его управлением на Окружной Харькова вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ, где находились отец и дочь Азаренковы.

"Я свою вину признаю. Бежать никуда не собираюсь. Я понимаю, что это ничего не изменит, но я прошу прощения у родственников и близких погибших ", - заявил Габышев в ходе судебного заседания, на котором ему избрали меру пресечения. По просьбе прокуратуры водителя оставили под арестом на 60 суток.

Мать парня Виктория в общении с журналистами рассказала, что однажды ее сын уже садился за руль нетрезвым. Она также извинилась перед родными погибших.

"Это молодость, глупость. Он ошибся, он, они виноват, он понесет наказание", - отметила женщина, подчеркнув, что семья планирует помочь потерпевшим. Кроме того, мама горе-водителя заверила, что ее муж не будет использовать свои связи, чтобы замять вопрос, так как он на пенсии.

"Вся информация, которой заполнен интернет, социальные сети, это все неправда. Как видите, мы он (сын) понесет наказание, мы готовы нести ответственность. Еще раз просим прощения у всех, кому причинили столько боли".

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