Заслуженный пожарный и его дочь-подросток погибли в страшной аварии под Харьковом (фото и видео)

По предварительным данным, 19-летний руководитель автомобиля «Toyota» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области сообщила, что авария произошла около 6:40 в районе развилки автодорог Киев – Харьков – Довжанский и Харьков – Белгород.

"На автотрассе произошло лобовое столкновение автомобилей ЗАЗ и Toyota. Предварительно установлено, что иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении Салтовского шоссе. Авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулось с автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки ЗАЗ", – указано в информации.

"Обозреватель" пишет, что за рулем иномарки находился сын бывшего сотрудника ГАИ Александра Габышева, который приехал на место аварии и запретил сыну говорить на камеру. А результате ДТП погибли подполковник, начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

В Toyota находились двое мужчин – 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в соцсетях опубликовали якобы отрывок из протокола ДТП, где говорится, что в Toyota Land находились водитель Кондратенко Владислав Викторович 1999 г.р. и пассажир Габышев Дмитрий Александрович 2001 г.р. А в Lanos были якобы муж и жена – водитель Азаренков Дмитрий 1979 г.р. и пассажир Азаренкова Любовь 1983 г.р.

Открыто уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УКУ. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал "Телеграф", жуткая авария случилась с машиной "скорой" на Оболони в Киеве.

Ещё одно ДТП произошло накануне в Ужгороде где патрульная машина сбила женщину.