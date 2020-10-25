В Одессе опасные гонки от полиции закончились пожаром (фото и видео)

Утром воскресенья, 25 октября, мужчина на внедорожнике Subaru предположительно в состоянии наркотического опьянения нарушал ПДД и таранил патрульных полицейских, после чего разбился о дерево.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Кроме того, автомобилист "снес" забор на перекрытом перекрестке Канатной и Итальянского бульвара.

Видео инцидента обнародовали в сети:

Отмечается, что вскоре любителя "Форсажа" задержали на территории Военной академии Одессы. Въехав на территорию вуза, он влетел в дерево, от чего автомобиль загорелся. Потушили пожар курсанты.

Задержанный был в состоянии наркотического опьянения. Он твердил, что его зовут Гула Владимир Валентинович, и что "он - Бог".

Напомним, утром 25 октября в Одессе произошла еще одна авария. Автомобиль патрульной полиции угодил в ДТП, из-за чего на улице Водопроводной в Одессе образовалась пробки.