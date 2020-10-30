Авто влетело прямо в остановку с людьми: появилось видео с моментом жуткой аварии на Майдане Независимости в Киеве

30 октября в Киеве на Крещатике, на Майдане независимости произошло жуткое смертельное ДТП: столкнулись не менее четырех автомобилей, не обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киев Сейчас.

По предварительной информации полиции: водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы, после чего неуправляемый автомобиль выехал на Майдан независимости и въехал в толпу людей.

Дальше внедорожник поехал на проезжую часть и столкнулся с, минимум, 4 автомобилями.

В результате аварии, на месте от полученных травм скончались два человека, еще трое получили травмы.

Видео самого момента ДТП:

Фото водителя Land Rover:

Предварительный тест на Драгере не показал наличия алкоголя или наркотиков в крови виновника страшного ДТП.

По словам очевидцев, мужчина недавно перенес операцию.

Подробная информация о количестве пострадавших уточняется специалистами.

Фото с места инцидента.

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