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Пятница, 30.10.2020
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Авто влетело прямо в остановку с людьми: появилось видео с моментом жуткой аварии на Майдане Независимости в Киеве

Авто влетело прямо в остановку с людьми: появилось видео с моментом жуткой аварии на Майдане Независимости в Киеве
17:27 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Киев Сейчас

30 октября в Киеве на Крещатике, на Майдане независимости произошло жуткое смертельное ДТП: столкнулись не менее четырех автомобилей, не обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в Телеграм канале Киев Сейчас.

По предварительной информации полиции: водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы, после чего неуправляемый автомобиль выехал на Майдан независимости и въехал в толпу людей.

Дальше внедорожник поехал на проезжую часть и столкнулся с, минимум, 4 автомобилями.

В результате аварии, на месте от полученных травм скончались два человека, еще трое получили травмы.

Видео самого момента ДТП:

Фото водителя Land Rover:

 водитель

Предварительный тест на Драгере не показал наличия алкоголя или наркотиков в крови виновника страшного ДТП.

По словам очевидцев, мужчина недавно перенес операцию.

Подробная информация о количестве пострадавших уточняется специалистами.

Фото с места инцидента.

киев

Читайте также в материале "Телеграф": 30 октября рядом со станцией метро Минская в Киеве произошло ДТП - водитель Порше въехал в столб и забор.

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Киев, ДТП, Жертвы, Пострадавшие.

Автор:

Телеграф
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