Авто влетело прямо в остановку с людьми: появилось видео с моментом жуткой аварии на Майдане Независимости в Киеве

30 октября в Киеве на Крещатике, на Майдане независимости произошло жуткое смертельное ДТП: столкнулись не менее четырех автомобилей, не обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили в Телеграм канале Киев Сейчас.
По предварительной информации полиции: водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы, после чего неуправляемый автомобиль выехал на Майдан независимости и въехал в толпу людей.
Дальше внедорожник поехал на проезжую часть и столкнулся с, минимум, 4 автомобилями.
В результате аварии, на месте от полученных травм скончались два человека, еще трое получили травмы.
Видео самого момента ДТП:
Фото водителя Land Rover:
Предварительный тест на Драгере не показал наличия алкоголя или наркотиков в крови виновника страшного ДТП.
По словам очевидцев, мужчина недавно перенес операцию.
Подробная информация о количестве пострадавших уточняется специалистами.
Фото с места инцидента.
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