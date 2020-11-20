Скачать
Суббота, 21.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
Итоги дня 20 ноября: штрафы для "евробляхеров", захват заложников в Тбилиси и санкции Украины против Беларуси
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
Наталья Поклонская внезапно открыла правду о последствиях прихода "русского мира" в Крым (видео)
Захват заложников в Тбилиси: появилось видео изнутри микрофинансовой организации
Захват заложников в Тбилиси: появилось видео изнутри микрофинансовой организации
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве
Череда самоубийств из-за COVID-19 в украинских больницах: стало известно о новом случае в Киеве

Так выглядит боль: Youtube-блогер разбил суперкар Pagani Huayra за 3,4 млн долларов (видео)

Так выглядит боль: Youtube-блогер разбил суперкар Pagani Huayra за 3,4 млн долларов (видео)
23:42 Пт, 20 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: twitter

В штате Техас, США подросток попал в аварию на уникальном Pagani Huayra Roadster. В результате ДТП суперкар стоимостью 3,4 миллиона долларов (почти 97 миллионов гривен).

Об этом сообщает "Аutonews".

Видео ДТП опубликовано в социальных сетях.

На видео видны разрушения автомобиля: водительская дверь валяется на асфальте, а оба передних колеса от удара отлетели. Обломки кузова разбросаны на несколько метров вокруг.

Пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний Гейдж Гиллиан - сын местного миллиардера Тима Гиллиана. 

ДТП за границей: что делать в этом случае

Разбитый Pagani - не единственный суперкар в гараже семьи миллиардеров. Кроме разбитого авто в коллекцию входят McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, а также Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, ДТП, Pagani Huayra, Гейдж Гиллиан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Максим Фадеев попал в "черный" список Минкульта: что он сделал
02 После аварии на шахте в Донецке нашли тела еще нескольких жертв
03 Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
04 Неконтролируемая вспышка COVID-19: ученые посчитали, сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года
05 У Зеленского ответили о возможности введения локдауна на новогодние праздники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Переговоры не помогут: Илларионов дал важный совет по возвращению Украине Крыма и Донбасса
Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
Под домом Порошенко в Козине жгли файеры: что произошло
COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине
COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине
Фанаты &quot;Танців з зірками&quot; переполошились из-за нового судьи: о ком речь
Фанаты "Танців з зірками" переполошились из-за нового судьи: о ком речь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь