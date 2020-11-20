Так выглядит боль: Youtube-блогер разбил суперкар Pagani Huayra за 3,4 млн долларов (видео)

В штате Техас, США подросток попал в аварию на уникальном Pagani Huayra Roadster. В результате ДТП суперкар стоимостью 3,4 миллиона долларов (почти 97 миллионов гривен).

Об этом сообщает "Аutonews".

Видео ДТП опубликовано в социальных сетях.

На видео видны разрушения автомобиля: водительская дверь валяется на асфальте, а оба передних колеса от удара отлетели. Обломки кузова разбросаны на несколько метров вокруг.

Пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний Гейдж Гиллиан - сын местного миллиардера Тима Гиллиана.

Разбитый Pagani - не единственный суперкар в гараже семьи миллиардеров. Кроме разбитого авто в коллекцию входят McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, а также Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.