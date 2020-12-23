В Шанхае собрали первую партию кроссоверов Tesla Model Y: продажи запланированы на начало 2021 года (фото)

Открытый год назад завод Tesla в Шанхае уже дает свои вкусные технологические плоды. На стоянке предприятия заметили 40 кроссоверов Model Y, а начало массовых продаж этой модели в Китае запланировано на первый квартал 2021 года.

Завод Gigafactory 3 не стал затягивать с выпуском первой партии Tesla Model Y, ведь разрешение на серийное производство этого автомобиля от соответствующего китайского министерства было выдано в ноябре. Уже тогда появились первые видео кроссовера новой модели.

Дрон, запущенный на днях местным ютубером, зафиксировал 40 автомобилей Tesla Model Y, из которых четыре не успели накрыть защитными чехлами.

Первыми новые машины получат местные сотрудники компании. После налаживания локального производства Tesla приступит к массовым продажам в регионах. Китайские аналитики предполагают, что после появления самой экономной версии Model Y ежемесячные продажи этого электрического кроссовера могут достигнуть 30 тысяч единиц.

Известно, что даже базовая комплектация Model Y будет оснащена автопилотом, высококачественной аудиосистемой, климатической установкой, подогревом сидений, светодиодным наружным освещением, полным электропакетом и медиацентром с большим сенсорным экраном размером 15,4 дюйма.

Минимальная цена Model Y в США составляет 39 тысяч долларов. Автомобили этой модели в разных конфигурациях развивают скорость от 193 до 241 км/ч.

Ранее американские ученые показали, как коронавирус накапливается в салоне автомобиля.