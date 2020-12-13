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За 15 минут: компьютер показал, как COVID-19 накапливается внутри автомобиля (видео)

За 15 минут: компьютер показал, как COVID-19 накапливается внутри автомобиля (видео)
17:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Коронавирус охватил весь мир. В Украине уже насчитывается более 15 тысяч жертв COVID-19, а ввоз вакцины в страну может растянуться на все зимние и весенние месяцы. Поэтому пока наши чиновники буду разбираться с решением сложившейся ситуации, американские ученые использовали компьютерные модели, чтобы отследить, как вентиляция влияет на частицы коронавируса в автомобиле.

Было обнаружено, что открытие всех автомобильных стекол было наиболее эффективным методом снижения риска заразиться COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail ссылаясь на исследования ученых из Массачусетского университета в Амхерсте.

"Высокий уровень коронавируса накапливается внутри автомобиля всего за четверть часа", - говорит физик Варгезе Матхай.

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В итоге, исследователи пришли к выводу, что открытие всех окон в авто является наиболее эффективным способом обеспечения соответствующей вентиляции, что снижает риск передачи инфекции, если пассажир или водитель инфицированы. "Однако, если это невозможно в холодные зимние месяцы, открытие всего двух окон может значительно снизить риск", - заявляют ученые.

Лучшее расположение, согласно компьютерному моделированию, состоит в том, чтобы пассажир сидел по диагонали позади водителя и открывал окно со стороны водителя сзади, а также со стороны переднего пассажира.

Учеными были протестированы все возможные комбинации открытых окон, и открытие окна рядом с пассажиром и водителем оказалось не самым эффективным. "Моделирование показало, что воздушный поток действует как барьер между водителем и пассажиром", - говорит Матхай.

Ранее ученые опровергли миф о том, что коронавирус влияет на частоту суицидов среди заразившихся пациентов.

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Все по теме:

Исследование, Наука, Авто, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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