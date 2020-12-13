В Украине уже больше 15 тысяч жертв коронавируса

Уханьский коронавирус COVID-19 продолжает убивать украинцев. Ежедневно в стране фиксируют сотни жертв заболевания. Утром 13 декабря общее число смертей от COVID-19 превысило отметку в 15 тысяч человек.

Об этом гласят данные министра здравоохранения Максима Степанова в его Facebook.

"9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 2 969 человек;

летальных случаев - 156;

выздоровели - 7 563 человек;

сделано тестов за сутки - 41 489 (методом ПЦР - 33 593, методом ИФА - 7 896).

В Минздраве поведали, что от коронавируса умерли уже 15 154 человек, а смогли преодолеть заболевание 501 564 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.