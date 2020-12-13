Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем
"Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем
Активисты под Офисом президента "похоронили правосудие" (фото, видео)
Активисты под Офисом президента "похоронили правосудие" (фото, видео)
Какой праздник 13 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 13 декабря: народные приметы и запреты
Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута

В Украине уже больше 15 тысяч жертв коронавируса

В Украине уже больше 15 тысяч жертв коронавируса
08:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Уханьский коронавирус COVID-19 продолжает убивать украинцев. Ежедневно в стране фиксируют сотни жертв заболевания. Утром 13 декабря общее число смертей от COVID-19 превысило отметку в 15 тысяч человек.

Об этом гласят данные министра здравоохранения Максима Степанова в его Facebook.

"9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 декабря 2020. В частности, заболели 494 ребенка и 313 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

  • госпитализированы - 2 969 человек;

  • летальных случаев - 156;

  • выздоровели - 7 563 человек;

  • сделано тестов за сутки - 41 489 (методом ПЦР - 33 593, методом ИФА - 7 896).

В Минздраве поведали, что от коронавируса умерли уже 15 154 человек, а смогли преодолеть заболевание 501 564 человек.

Степанов признался, почему локдаун введут только с 8 января

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
03 Джошуа - Пулев: хроника боя
04 Боль, смех, побег Луческу: Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)
05 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря
Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря
Итоги дня 12 декабря: санкции против &quot;слуг народа&quot;, ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Итоги дня 12 декабря: санкции против "слуг народа", ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Рыбалка в стиле 2020-го: в сети появилось зрелищное видео пожара на реке в России
Рыбалка в стиле 2020-го: в сети появилось зрелищное видео пожара на реке в России
Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея
Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь