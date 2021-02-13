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"Илон Маск заплакал бы от увиденного": на украинской заправке заметили Tesla с газовым баллоном (фото)

"Илон Маск заплакал бы от увиденного": на украинской заправке заметили Tesla с газовым баллоном (фото)
16:51 Сегодня Телеграф

На одной из украинских заправок автомобиль Tesla Model 3 привлек внимание водителей. 

Фото с места появилось в Телеграм-канале "Опасная Украина". 

"Илон Маск заплакал от увиденного", - говорится в сообщении. 

Как видно на снимке, в багажнике автомобиля расположен газовый баллон, что могло натолкнуть на размышления о том, что кто-то перевел электромобиль на газовую тягу. Во всяком случае, информация о гибридной "Тесле" австрийских умельцев давно ходит по сети.  

Однако, скорее всего, в этой конкретной "тройке" подобных извращений нет, а баллон заправляли для других целей. 

Tesla 3

Tesla 3

Впрочем, в сети над ситуацией все равно посмеялись: "Когда электричество сильно подорожало", "Был бы у этого мужика урус (премиальный внедорожник Lamborghini Urus, - ред.) он бы на нём картошку возил". 

Как сообщалось ранее, в Одессе тем временем был замечен "автомобиль будущего" на базе ВАЗ-2106.

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Юмор, Tesla, Электромобили, Tesla Model 3.
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