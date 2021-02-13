"Илон Маск заплакал бы от увиденного": на украинской заправке заметили Tesla с газовым баллоном (фото)

На одной из украинских заправок автомобиль Tesla Model 3 привлек внимание водителей.

Фото с места появилось в Телеграм-канале "Опасная Украина".

"Илон Маск заплакал от увиденного", - говорится в сообщении.

Как видно на снимке, в багажнике автомобиля расположен газовый баллон, что могло натолкнуть на размышления о том, что кто-то перевел электромобиль на газовую тягу. Во всяком случае, информация о гибридной "Тесле" австрийских умельцев давно ходит по сети.

Однако, скорее всего, в этой конкретной "тройке" подобных извращений нет, а баллон заправляли для других целей.

Впрочем, в сети над ситуацией все равно посмеялись: "Когда электричество сильно подорожало", "Был бы у этого мужика урус (премиальный внедорожник Lamborghini Urus, - ред.) он бы на нём картошку возил".

Как сообщалось ранее, в Одессе тем временем был замечен "автомобиль будущего" на базе ВАЗ-2106.