Илон Маск позавидует: в Одессе заметили "автомобиль будущего" (видео)

В Украине была замечена "новая модель Tesla".

Кадры, на которых замечен "автомобиль будущего" обнародованы в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

Как говорится в подписи к видео, чудо инженерной мысли засняли в поселке Котовского, что в Суворовском районе Одессы.

На видео сложно разобрать модель автомобиля, однако очевидцы, которые вели съемку, утверждают, что это ВАЗ-2106.

Как сообщалось ранее, в Украине могут вернуть техосмотр автомобилей. Технический осмотр коснется частных автомобилей на украинских номерах. Нововведения по обновлению ТО никак не коснутся "евроблях".

Также напомним, что в с 1 февраля в Минэкономики приняли решение о введении налога для владельцев автомобилей стоимостью более 2,2 миллионов гривен и возрастом до пяти лет.