К зомби-апокалипсису готов: в США умельцы собрали необычный автомобиль для суровой зимы (видео)

Американские умельцы решили придумать транспортное средство, которое бы лучше всего смогло преодолевать заснеженные ландшафты и быть устойчивым на льду.

Созданием экспериментального внедорожника занялись ребята из YouTube-канала WhistlinDiesel.

Для воплощения своей идеи в реальность, умельцы взяли мотовездеход Polaris RZR и заменили шины на шары с огромными шипами.

Это, по задумке авторов, должно было сделать транспортное средство устойчивым на скользкой поверхности, ну и к тому же очень брутально выглядящим.

Что касается второго пункта, то это им явно удалось, а вот что касается проходимости и устойчивости, то здесь "колеса" повели себя не лучшим образом.

После недолгого теста, проведенного на поверхности заснеженного озера, шипы начали гнуться и ломаться, что потенциально могло бы привести к опасным для жизни последствиям. Впрочем, после того, как одно из "колес" окончательно вышло из строя, ребята продолжать свои эксперименты не стали.

Если вкратце:

Полное видео:

Как сообщалось ранее, в Одессе тем временем был замечен "автомобиль будущего" на базе ВАЗ-2106.