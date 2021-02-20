К зомби-апокалипсису готов: в США умельцы собрали необычный автомобиль для суровой зимы (видео)

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Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Американские умельцы решили придумать транспортное средство, которое бы лучше всего смогло преодолевать заснеженные ландшафты и быть устойчивым на льду. 

Созданием экспериментального внедорожника занялись ребята из YouTube-канала WhistlinDiesel. 

Для воплощения своей идеи в реальность, умельцы взяли мотовездеход Polaris RZR и заменили шины на шары с огромными шипами. 

Это, по задумке авторов, должно было сделать транспортное средство устойчивым на скользкой поверхности, ну и к тому же очень брутально выглядящим. 

Что касается второго пункта, то это им явно удалось, а вот что касается проходимости и устойчивости, то здесь "колеса" повели себя не лучшим образом. 

После недолгого теста, проведенного на поверхности заснеженного озера, шипы начали гнуться и ломаться, что потенциально могло бы привести к опасным для жизни последствиям. Впрочем, после того, как одно из "колес" окончательно вышло из строя, ребята продолжать свои эксперименты не стали.   

Если вкратце: 

Полное видео: 

Как сообщалось ранее, в Одессе тем временем был замечен "автомобиль будущего" на базе ВАЗ-2106.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 117

Все по теме:

Автомобили, Зима, Внедорожники, WhistlinDiesel.
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