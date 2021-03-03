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На улицах Киева заметили "нереальный" полицейский Porsche (фото)

На улицах Киева заметили "нереальный" полицейский Porsche (фото)
00:51 Сегодня Телеграф Фото: telegram - dtpkievua

Во вторник, 2 марта, на улицах Киева был замечен полицейский автомобиль Porsche. В сети показали фотографии автомобиля.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киева.

Там также поделились фото самого транспортного средства:

В сети также показали видео с машиной:

На каких автомобилях ездят полицейские разных стран мира (Фото)

Стоит отметить, что на боковой стороне автомобиля нанесен логотип "нереальный копець", поэтому это могут быть съемки фильма "Нереальный коп".

Премьера комедийного фильма "Нереальный коп" в Украине запланирована на 4 марта. По оценкам пользователей сети рейтинг фильма набрал 8,3 балла из 10.

В фильме снялись такие актеры: Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук, Станислав Боклан, Анна Саливанчук, Полина Логунова, Влад Яма, Борис Барский, Жанна Березовская, Андрей Осипов.

Напомним, что ранее "Телеграф" собрал подборку из самых необычных автомобилей, которые сложно заметить на дороге. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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