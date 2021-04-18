Украине пророчат "нашествие евроблях": при чем тут компания Nissan

Компания Nissan провела исследование среди европейских автолюбителей на тему перехода на электромобили.

Как сообщает ТСН, в опросе приняли участие около 7 тысяч владельцев как авто на ДВС, так и электромобилей.

Им предложили дать ответ на вопрос, рассматривают ли они возможность покупки электромобиля как следующего транспортного средства. Как оказалось, такую инициативу поддерживают 70% автолюбителей.

При этом почти половина респондентов считает, что "зеленые" автомобили смогут улучшить ситуацию с экологией.

Идея перехода на электромобили в ЕС до 2030 года активно поддерживается Германией. Власти страны убеждены, что отказ от ДВС поможет выполнить Парижские климатические соглашения.

Издание убеждено, что если эти планы будут воплощены в жизнь, то миллионы относительно новых и недорогих автомобилей "перекочуют" на другие рынки, например, в Украину.

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