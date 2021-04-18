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Украине пророчат "нашествие евроблях": при чем тут компания Nissan

Украине пророчат "нашествие евроблях": при чем тут компания Nissan
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Компания Nissan провела исследование среди европейских автолюбителей на тему перехода на электромобили. 

Как сообщает ТСН, в опросе приняли участие около 7 тысяч владельцев как авто на ДВС, так и электромобилей.  

Им предложили дать ответ на вопрос, рассматривают ли они возможность покупки электромобиля как следующего транспортного средства. Как оказалось, такую инициативу поддерживают 70% автолюбителей. 

При этом почти половина респондентов считает, что "зеленые" автомобили смогут улучшить ситуацию с экологией. 

Идея перехода на электромобили в ЕС до 2030 года активно поддерживается Германией. Власти страны убеждены, что отказ от ДВС поможет выполнить Парижские климатические соглашения. 

Издание убеждено, что если эти планы будут воплощены в жизнь, то миллионы относительно новых и недорогих автомобилей "перекочуют" на другие рынки, например, в Украину. 

Как сообщалось ранее, Рада проголосовала за законопроект, дающий льготы на растаможку "евроблях", о всех его нюансах читайте в материале "Телеграф": Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

ЕС, Электромобили, Евробляхи.
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