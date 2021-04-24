Принц Уильям и Кейт Миддлтон пустят с молотка свой Range Rover: сколько планируют получить с продажи (фото)

Автомобиль Range Rover, ранее принадлежавший чете герцогов в Кембриджских принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, пустят с молотка.

Об этом пишет Hello.

Ожидается, что автомобиль продадут за 30-40 тысяч фунтов стерлингов (около 1,5 млн гривен).

Автомобиль Range Rover Vogue SE модели L405 был передан в личное пользование принцу Уильяму и Кейт Миддлтон в 2013 году.

Ожидается, что аукцион по продаже внедорожника состоится в Bonhams MPH в Оксфордшире 22 мая.

Данный Range Rover проехал около 62 тысяч километров. Он окрашен в "балтийский синий" цвет и имеет обработку кожей Almond и Espresso. Внедорожник оснащен 20-дюймовыми дисками, имеет подогрев передних и задних сидений, а также холодильник для напитков.

Автомобиль оснащен ABS, дополнительными шторками, подушками безопасности для грудной клетки, системой стабилизации и экстренного торможения.

Как сообщалось ранее, в апреле 2021 года Меган Маркл выставила на аукцион фамильные драгоценности королевской семьи, которые достались им от принцессы Дианы.