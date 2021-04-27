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В США на аукционе продают груду металлолома, которая раньше была машиной за $240 тысяч (фото)

В США на аукционе продают груду металлолома, которая раньше была машиной за $240 тысяч (фото)
03:28 Сегодня Телеграф

В США продают "слегка помятый" суперкар Ford GT. 

Данный лот размещен на американском аукционе Copart

В информации указано, что изначально автомобиль был окрашен в черный цвет и имел под капотом 5,4-литровый восьмицилиндровый движок мощностью в 550 л.с. 

Этот GT оснащался шестиступенчатой механической коробкой передач с приводом на задние колеса. 

В информации указано, что машина сгорела, однако сказать об этом наверняка не представляется возможным, поскольку в своем нынешнем виде суперкар напоминает груду металлолома. 

Ford GT - аукцион

Ford GT - аукцион

Ford GT - аукцион

Ford GT - аукцион

Фото: Copart

Цена Ford GT 2005 года выпуска составляла ориентировочно 239,5 тысяч долларов  (около 6,67 млн гривен). Сколько хочет выручить владелец неизвестно, поскольку минимальная ставка не указана. 

Как сообщалось, Range Rover, ранее принадлежавший чете герцогов в Кембриджских принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, пустят с молотка.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Аукцион, Ford, Ford GT.
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