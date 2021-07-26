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Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности

Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности
09:06 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

С 12:00 понедельника, 26 июля на 11 точках украинских автодорог начнётся видеофиксация нарушений ПДД. Эти места выбрали из-за частых нарушений скоростного режима, которые приводили к авариям. 

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Телеграм.

В Харькове заработает одна камера на Московском проспекте, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / час).

В Кропивницком заработает три камеры:

  • ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / час)
  • ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км / час)
  • ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / час)

В Кировоградской области заработает 2 камеры:

  • на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / час)
  • на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / час)

 В Житомирской области  заработает 5 камер:

  • на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / час)
  • на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / час)
  • на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / час)
  • на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / час)
  • на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км / час)

Кропивницкий и Харьков стали первыми городами после Киева, где вводят фиксацию нарушений на видео. 

Ранее "Телеграф" писал все адреса, где есть камеры фиксации нарушений ПДД в Харькове. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Харьков, Житомирская область, Камеры, ПДД, Кировоградская область, Видео, Министерство внутренних дел, Кропивницкий.
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