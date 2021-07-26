Сегодня на дорогах Харькова, Кропивницкого и двух областей заработают камеры ПДД: подробности

С 12:00 понедельника, 26 июля на 11 точках украинских автодорог начнётся видеофиксация нарушений ПДД. Эти места выбрали из-за частых нарушений скоростного режима, которые приводили к авариям.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Телеграм.
В Харькове заработает одна камера на Московском проспекте, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / час).
В Кропивницком заработает три камеры:
- ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / час)
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км / час)
- ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км / час)
В Кировоградской области заработает 2 камеры:
- на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км / час)
- на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / час)
В Житомирской области заработает 5 камер:
- на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / час)
- на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / час)
- на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км / час)
- на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км / час)
- на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км / час)
Кропивницкий и Харьков стали первыми городами после Киева, где вводят фиксацию нарушений на видео.
Ранее "Телеграф" писал все адреса, где есть камеры фиксации нарушений ПДД в Харькове.