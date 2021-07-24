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В Харькове нарушителей ПДД будут "ловить" камеры: где на них можно наткнуться

В Харькове нарушителей ПДД будут "ловить" камеры: где на них можно наткнуться
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Харьковский горсовет

С 24 июля в Харькове начинают работу камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установили по 11 адресам города. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Харьков NOW.

Камеры располагаются на крупнейших транспортных артериях Харькова, их расположение депутаты Харьковского горсовета утвердили на сессии 14 июля. 

  • 1. Просп. Московский, 86-А (камера автоматической фиксации в направлении ул. Никитина).
  • 2. Перекресток ул. Науки и ул. Культуры (две камеры автоматической фиксации в направлениях ул. Данилевского и ул. Бакулина).
  • 3. Белгородское шоссе, 2 (две камеры автоматической фиксации в направлениях ул. Коммуны и ул. Деревянко).
  • 4. Ул. Полтавский Шлях, 67 (две камеры автоматической фиксации в направлениях ул. Рылеева и ул. Евгения Котляра).
  • 5. Перекресток ул. Гагарина и ул. Героев Сталинграда (две камеры автоматической фиксации в направлениях ул. Одесской и ул. Ньютона).
  • 6. Просп. Льва Ландау, 27 (камера автоматической фиксации в направлении ул. Малышева).
  • 7. Ул. Героев Труда, 2/48 (две камеры автоматической фиксации в направлениях ул. Сидора Ковпака и ул. Баланевського).
  • 8. Просп. Московский, 102 (камера автоматической фиксации в направлении пер. Конюшенный).
  • 9. Просп. Науки, 60-А (камера автоматической фиксации в направлении ул. Тобольской).
  • 10. Перекресток ул. Сумской и ул. Мечникова (камера автоматической фиксации в направлении просп. Московский).
  • 11. Просп. Московский, 181 (камера автоматической фиксации в направлении ул. Мефодиевской).

Камеры будут фиксировать номер, цвет, тип и скорость авто. Фото и видео отправляются на сайт МВД, которое займется поиском и штрафами нарушителей.  Всего в рамках проекта "Безопасный город" планируют установить тысячу камер на дорогах Харькова. 

Ранее "Телеграф" рассказал, что на Закарпатье произошло ДТП с грузовиком и поездом.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Харьков, МВД, Штрафы, Камеры, ПДД, Новости Харькова.
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