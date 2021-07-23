ДТП с грузовиком и поездом на Закарпатье: в МВД рассказали о состоянии пострадавших

В пятницу, 23 июля, в Закарпатской области на переезде Королево-Рокосово произошло столкновение поезда с грузовиком.
Деталями происшествия поделилась пресс-служба МВД.
Указывается, что в поезде находилось 226 пассажиров.
Согласно предварительной информации в ДТП травмы получили пять человек - водитель грузовика и две пассажирки. Их отправили в больницу каретами экстренной медпомощи.
Еще двое пассажиров получили легкие травмы и от госпитализации отказались.
В настоящее время движение по этому участку заблокировано, на месте работают восстановительный поезд и два экипажа спасателей.
Как известно, поезд двигался по маршруту Киев-Солотвино, а водитель грузовика решил переехать через пути вопреки работающей переездной сигнализации.
Как сообщалось ранее, в Одесской области грузовик выехал на пешеходную дорожку и "врылся" в почву.