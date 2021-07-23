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ДТП с грузовиком и поездом на Закарпатье: в МВД рассказали о состоянии пострадавших

ДТП с грузовиком и поездом на Закарпатье: в МВД рассказали о состоянии пострадавших
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф

В пятницу, 23 июля, в Закарпатской области на переезде Королево-Рокосово произошло столкновение поезда с грузовиком

Деталями происшествия поделилась пресс-служба МВД. 

Указывается, что в поезде находилось 226 пассажиров. 

Согласно предварительной информации в ДТП травмы получили пять человек - водитель грузовика и две пассажирки. Их отправили в больницу каретами экстренной медпомощи. 

Еще двое пассажиров получили легкие травмы и от госпитализации отказались. 

В настоящее время движение по этому участку заблокировано, на месте работают восстановительный поезд и два экипажа спасателей. 

Как известно, поезд двигался по маршруту Киев-Солотвино, а водитель грузовика решил переехать через пути вопреки работающей переездной сигнализации. 

Как сообщалось ранее, в Одесской области грузовик выехал на пешеходную дорожку и "врылся" в почву.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ДТП, МВД, Закарпатская область.
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