ДТП с грузовиком и поездом на Закарпатье: в МВД рассказали о состоянии пострадавших

В пятницу, 23 июля, в Закарпатской области на переезде Королево-Рокосово произошло столкновение поезда с грузовиком.

Деталями происшествия поделилась пресс-служба МВД.

Указывается, что в поезде находилось 226 пассажиров.

Согласно предварительной информации в ДТП травмы получили пять человек - водитель грузовика и две пассажирки. Их отправили в больницу каретами экстренной медпомощи.

Еще двое пассажиров получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

В настоящее время движение по этому участку заблокировано, на месте работают восстановительный поезд и два экипажа спасателей.

Как известно, поезд двигался по маршруту Киев-Солотвино, а водитель грузовика решил переехать через пути вопреки работающей переездной сигнализации.

Как сообщалось ранее, в Одесской области грузовик выехал на пешеходную дорожку и "врылся" в почву.