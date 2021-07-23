На Закарпатье пассажирский поезд снес грузовик, есть пострадавшие (фото)

В Закарпатской области на регулируемом переезде Королево-Рокосово поезд рейса Киев-Солотвино столкнулся с грузовиком.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что переездная сигнализация работала, но водитель грузовика все равно решил "проскочить".

ДТП произошло около 12:00.

"Пассажиров указанного рейса будет доставлено на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в пресс-службе "УЗ" не предоставили, однако указали, что сейчас на месте работают медики. .

Как видно на фото, удар пришелся в заднюю часть полуприцепа, из-за чего грузовик опрокинуло на бок. Судя по всему, после столкновения многотонный поезд некоторое время тащил фуру вдоль путей, пока окончательно не остановился.

Как сообщалось ранее, в Одесской области грузовик выехал на пешеходную дорожку и "врылся" в почву.