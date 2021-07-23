Фура ушла в текстуры: необычное ДТП произошло в Одессе (видео)

В посёлке Сахарный, что на окраине Одессы, в пятницу, 23 июля, утром очевидцы смогли запечатлеть необычное дорожно-транпортное происшествие: колёса прицепа грузового автомобиля буквально врылись в тротуарную плитку.

Видео с места события опубликовал Telegram-канал "Новости Одессы".

На ролике видно, что все три задних левых колеса прицепа-контейнеровоза непонятно почему оказавшегося явно пешеходной зоне грузовика, разрыли тротуарную плитку и наполовину вошли в землю. Из-за этого весь прицеп вместе с контейнером довольно сильно накренило.

Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к произошедшему с юмором, однако подавляющее большинство резко-негативно оценили явное нарушение водителем ПДД и, как следствие, порчу коммунального имущества.

ДТП в Одессе не являются редкостью: недавно там пьяный мотоциклист сбил женщину и подрался с полицейским.

Также "Телеграф" писалоб аварии на трассе Одесса-Киев, где на ходу загорелся автобус с пассажирами.