На трассе "Одесса-Киев" загорелся автобус с пассажирами (видео)

Автобус с пассажирами загорелся на трассе "Одесса-Киев". Инцидент произошел возле села Троицкое Одесской области.

Об этом сообщает Трасса Е-95. Местный Телеграм-канал "Ху**ая Одесса" разместил видео произошедшего.

Очевидцы сообщают, что автобус ехал в сторону Киева по трассе М-05 "Одесса-Киев", когда у него загорелся моторный отсек. Водитель успел выпустить пассажиров.

Возгорание удалось потушить самостоятельно благодаря водителям, которые остановились помочь. Согласно информации пассажиры на трассе ожидают действий перевозчика, среди них дети. Салон автобуса пропах едким дымом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП в Кировоградской области.