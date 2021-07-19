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Уехал без части кузова: водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП (фото)

Уехал без части кузова: водитель ВАЗа выехал на железнодорожный переезд, столкнулся с поездом и скрылся с места ЧП (фото)
15:21 Сегодня Телеграф УЗ

В понедельник, 19 июля, в 5:34 в Кировоградской области водитель автомобиля  ВАЗ выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом, после чего скрылся с места происшествия, оставив "на память" железнодорожникам и полицейским часть автомобиля.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Одесской ЖД.

События происходили на регулируемом переезде на станции Чернолесская возле села Богдановка. Машинист рейса Харьков-Одесса двигался со скоростью около 90 км/ч, но был вынужден использовать экстренное торможение. Причиной таких мер стал водитель ВАЗа, который проигнорировал сигналы о запрете движения и выехал на пути. Из-за короткого расстояния между объектами столкновения было не избежать.

После наезда автомобиль сильно повредил кузов, однако это не помешало его водителю скрыться на остатках машины.

Кузов ВАЗа, оставленный на месте ДТП

О нарушении доложили местному отделению Нацполиции.

В результате данного инцидента рейс опоздал на 40 минут, травм никто в поезде не получил. О состоянии же виновника ДТП - водителя ВАЗа, - информации пока нет.

Как сообщалось, в Киеве на Березняках произошло страшное ДТП, спровоцированное пьяным водителем.

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 401

Все по теме:

ДТП, Автомобиль, Полиция, Поезд, Харьков-Одесса.
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