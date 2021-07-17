Женщина вылетела через окно, а пьяный муж убежал: детали смертельного ДТП на Березняках в Киеве

Пятеро пьяных в авто - в микрорайоне Березняки столицы произошло ДТП с участием Ford Fusion. Водитель не справился с управлением, заехал на бордюр, снес несколько секций забора и стал поперек дороги.

Пассажирка, которую забрала скорая до больницы не доехала. Травмы оказались фатальными.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Девушка умерла не приходя в сознание. Предварительно у нее перелом позвоночника и открытая черепно-мозговая травма.

Также сообщают, что муж 22-летней погибшей был настолько пьян, что бросил жену на асфальте и убежал. Супруг девушки - брат водителя Ford Fusion.

Трагическая авария произошла в районе дома 15/1 по улице Березняковской. Сообщается, что у водителя - 1,63 промилле.

Ранее "Телеграф" писал, что под Львовом подросток влетел в грузовик: погибло двое людей.