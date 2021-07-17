Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)

В Днепровском районе Киева произошло ДТП с пострадавшими. Особенностью инцидента стало то, что для аварии не понадобилась вторая машина.
Об этом сообщают Вартові еспресо.
Ford Fusion ехал по улице Березняковской, со слов очевидцев - на высокой скорости. Водитель не справился с управлением и машину занесло на повороте.
После наезда на бордюр автомобиль снес несколько секций забора из металлической сетки и стал поперек дороги.
По имеющейся информации в машине было пять человек, все в состоянии алкогольного опьянения. Они после ДТП начали драку со службой правопорядка столичного микрорайона, которые прибыли на место.
Госпитализировали пассажирку авто с подозрением на перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Девушке 22 года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве ограбили греческого дипломата.