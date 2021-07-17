Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
"Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия

Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)

Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Скриншот

В Днепровском районе Киева произошло ДТП с пострадавшими. Особенностью инцидента стало то, что для аварии не понадобилась вторая машина. 

Об этом сообщают Вартові еспресо.

Ford Fusion ехал по улице Березняковской, со слов очевидцев - на высокой скорости. Водитель не справился с управлением и машину занесло на повороте.

После наезда на бордюр автомобиль снес несколько секций забора из металлической сетки и стал поперек дороги.

По имеющейся информации в машине было пять человек, все в состоянии алкогольного опьянения. Они после ДТП начали драку со службой правопорядка столичного микрорайона, которые прибыли на место. 

Госпитализировали пассажирку авто с подозрением на перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Девушке 22 года.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве ограбили греческого дипломата. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 210

Все по теме:

Киев, ДТП, Алкоголь, Авария.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
03 Аваков ответил, собирается ли он идти в мэры Харькова (фото)
04 Расстроены грубостью по отношению к сыну: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут нарушить королевскую традицию
05 "Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь