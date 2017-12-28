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В Киеве подешевеет отопление для населения

Тепло
19:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: НКРЭКУ снизила тарифы на отопление для населения от "Киевэнерго" на 4,1%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании.

Так, комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета. Все тарифы приведены с учетом НДС.

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Как сообщалось, 4 июля 2017 года комиссия снизила тариф на отопление от "Киевэнерго" на 0,2%. Тариф на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составлял 1414,45 грн/Гкал.

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Новости Бизнеса, Киев, Киевэнерго, Коммуналка, НКРЭКУ, Тарифы.
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