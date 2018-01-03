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Украинцы потребляют на 30% меньше мяса, чем рекомендовано

Мясо
10:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украинцы потребляют на 30% меньше мяса, чем рекомендуется нормами питания, поэтому предлагается снизить ставку НДС до 10% для ряда продуктов.

Украинцы потребляют на 30% меньше мяса, чем это рекомендовано нормами питания. Об этом говорится в объясняемое записке к законопроекту №7420-1 по снижению ставки НДС на некоторые продукты питания.

"Уровень потребления продуктов животноводства на одного потребителя в Украине значительно уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньше по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов - на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованных Украинский НИИ питания", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта добавили, что такая ситуация связана с падением платежеспособного спроса из-за резкого подорожания продукции.

"Сегодня можно наблюдать накопления диспропорции роста цен на животноводческую продукцию и рост затрат на ее производство, что в итоге приведет к ее удорожанию темпами, которые будут опережать инфляцию, что в свою очередь, еще больше ударит по ураинский потребителю", - пояснили они.

Поэтому они предлагают снизить ставку НДС до 10% в том числе для таких продуктов, как мясо, молоко и яйца. Это, по их мнению, стабилизирует цены на продукты в 2018 году.

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"Такая практика является общепринятой в странах ЕС и направлена на обеспечение доступности продуктов питания", - отметили политики.

Напомним, соответствующий законопроект зарегистрирован в декабре прошлого года. По словам его соавтора, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики Александра Бакуменко, кроме стабилизации цен, он призван защитить отечественного сельхозпроизводителя от глобальной конкуренции.

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Новости Бизнеса, Нормы питания, Рекомендация, Снижение ставки НДС, Украинцы, Употребление мяса.
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