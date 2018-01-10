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НБУ назвал самую популярную схему ограбления банковских ячеек

НБУ
23:02 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
ubr.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины разослал банкам телеграмму, где описал самую популярную схему ограбления банковских ячеек.

Схема ограблений не несет в себе никаких сложностей: злоумышленник под видом клиента по липовому паспорту арендует в банке индивидуальный сейф. После того, как сейф попал в хранилище, где находятся остальные ячейки, мошенник начинает подбирать к ним ключи. В случае, если ему таки удастся это сделать, он вынимает все ценное и уходит.

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Сообщается, что по этой схеме ограбили несколько банков в Киеве около года назад: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк.

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Самым громким стал скандал после вскрытия пары сейфов в Вектор Банке. Тогда было заявлено о пропаже 350 тысяч долларов.

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Был подан судебный иск с требованием возместить ущерб к Вадиму Березовику, который в тот момент был главой банка.

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Новости Бизнеса, Деньги, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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