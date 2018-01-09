Розенко сообщил, когда средняя зарплата украинцев поднимется до 10 тысяч гривен
Новости Бизнеса: По словам вице-премьера, по состоянию на конец 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью прокомментировал инициативу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, чтобы в 2018 году средняя зарплата в Украине поднялась до 10 тыс. грн.
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"Это реальные цифры … По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас мы с 1 января повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь (2018 – ред.) средняя зарплата может достигнуть 10 тыс. грн., и это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс", – отметил Розенко.
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Вице-премьер также рассказал, что в 2017 году на 40-50% произошел рост (оплаты труда – Ред), прежде всего, в бюджетной сфере.
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"Это обязательство правительства, там был наибольший рост зарплат, и это социально справедливо: учителя, врачи, работники культуры, социальной сферы получали небольшие зарплаты … Мы продолжим этот рост в 2018 году … Повышается минимальная зарплата, а значит все должностные оклады всех бюджетников автоматически, плюс отдельно на 25% мы гарантируем увеличение зарплат в образовании", – подчеркнул вице-премьер.
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Он добавил, что впервые за много лет Украина вошла в новый год практически без долгов по зарплате бюджетникам.
Нужно для всех высокооплачиваемых ( депутатов, министров, судей, прокуроров, нафтогаз, укравтодор, НАБУ, НАПК и др.) считать среднюю зарплату отдельно, а для остальных рядовых украинцев - отдельно. Тогда картина будет более реальная.
Здесь все просто.Они берут зарплату десяти рядовых украинцев,добавляют зп одного депутата,делят на 10-вот и получаются "реальные цифры"...
Чем выше искусственная зарплата, тем выше в стране инфляция, тем беднее народ и богаче властьимущие! Вот как-то так...
Блин!Покажите мне где такая зарплата?Вы наверное высчитывали среднюю с учетом зарплат депутатов и руководителей "Нафтогаз" и т.п.??Мне 52 года.Четыре года являюсь безработным.Трудового стажа имею 30 лет.А сейчас выживаю.Покажите мне место где мня возьмут на работу с зарплатой 7500?!!
В 2013 курс 8,0 зп 3400 грн . (425$) В 2017 році курс 28 зп 7500 (268$). Де тут прогрес? Як задовбала ця влада, яка горбатого до стінки тулить. Поки будуть рахувати зп в грн. і казати про прогрес, то нормальні кадри з'їдуть з цієї країни. Он в Білорусії пан Лукашенко про мін. зп в доларах говорить (600$).
когда украинский хлеб будет стоить 55)))