Украинский фондовый индекс UX продемонстрировал наибольший рост в мире

Среди фондовых индексов наибольший рост в 2017 году показал украинский UX (+80%).

Об этом свидетельствует рейтинг активов, составленный экспертами Bloomberg.

Как отмечается, это связано с надеждами на восстановление экономики Украины и масштабным соревнованием инвесторов на развивающихся рынках.

По данным исследования, проведенного экспертами агентства, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

Индекс UX, "Индекс украинских акций" — украинский фондовый индекс, который рассчитывается в ходе торгов на Украинской бирже. Индекс рассчитывается в режиме реального времени, значения индекса публикуются каждые 15 секунд, а также транслируются всем участникам торгов через биржевой терминал.