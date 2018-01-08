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Украинский фондовый индекс UX продемонстрировал наибольший рост в мире

Украинский фондовый индекс UX продемонстрировал наибольший рост в мире
23:24 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
finance.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Акции украинских компаний одни из самых прибыльных в 2017 году.

Среди фондовых индексов наибольший рост в 2017 году показал украинский UX (+80%).

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Об этом свидетельствует рейтинг активов, составленный экспертами Bloomberg.

Как отмечается, это связано с надеждами на восстановление экономики Украины и масштабным соревнованием инвесторов на развивающихся рынках.

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По данным исследования, проведенного экспертами агентства, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

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Индекс UX, "Индекс украинских акций" — украинский фондовый индекс, который рассчитывается в ходе торгов на Украинской бирже. Индекс рассчитывается в режиме реального времени, значения индекса публикуются каждые 15 секунд, а также транслируются всем участникам торгов через биржевой терминал.

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