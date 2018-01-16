Розенко сообщил, как скажется введение НСП на налогах в Украине

Введение накопительной системы пенсионного обеспечения не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко на странице в Facebook.

“В Украине принято политическое решение о введении с 1 января 2019 накопительной системы. Я считаю, что это будет поворотным моментом для пенсионной системы”, – отметил Розенко. По его словам, есть несколько механизмов формирования взносов в накопительную систему.

“Это персональные взносы людей, плюс у нас есть ресурс, который можно использовать за счет перераспределения нынешних налогов. Например, мы можем на определенную сумму уменьшить налог на доход физических лиц и направить эту сумму в накопительную пенсионную систему. Или уменьшить ставку единого социального взноса – это тоже может быть одним из вариантов”, – пояснил вице-премьер.

“Главное – ни для работодателей, ни для работников, размер их налогов не увеличится. За счет перераспределения средств, я думаю, мы найдем механизм”, – подчеркнул он.

Розенко отметил, что считает целесообразным уже сейчас более активно использовать механизм негосударственного пенсионного страхования, чтобы получать более высокую пенсию в будущем.

“Негосударственное пенсионное страхование уже действует. Любой человек может уже сегодня выбрать негосударственный пенсионный фонд и самостоятельно вносить туда средства. И я призываю людей более активно использовать этот механизм, чтобы не быть зависимым от государства в будущем”, – процитировала пресс-служба вице-премьера.

Он добавил, что государство несомненно будет финансировать определенный уровень пенсионного обеспечения, но с помощью негосударственных пенсионных фондов можно существенно повысить себе пенсию. “Я не вижу никаких рисков по системе негосударственных пенсионных фондов. Все цивилизованные страны мира используют этот механизм”, – подытожил вице-премьер-министр.