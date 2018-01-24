Экономический форум "Украина-Бавария 2018" открывается в Мюнхене

В Мюнхене (Германия) в среду будет работать экономический форум "Украина-Бавария 2018" с участием около 160 представителей бизнеса.

Форум проходит на базе Торгово-промышленной палаты земли Бавария.

С докладом перед участниками выступит первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Бавария является одним из крупнейших торговых партнеров Украины по объемам экспортно-импортных операций в Германии. На эту федеральную землю приходится около 20% всего валового внутреннего продукта ФРГ.

По данным баварского статведомства, по итогам 9 месяцев 2017 года экспорт баварских товаров и услуг в Украину составил 392 млн евро, что на 27,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года; импорт товаров и услуг из Украины в Баварию достиг 222 миллионов евро, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По информации Министерства экономики, средств массовой информации, энергетики и технологий Баварии, внешнеэкономические связи с Украиной поддерживают 718 баварских предприятий. В частности, экспортно-импортные операции с Украиной осуществляют 615 баварских компаний (99 импортеров и 516 экспортеров); 185 предприятий Баварии имеют свои представительства и филиалы в Украине, а также являются совладельцами украинских компаний.